Roland Garros, Zverev elimina De Minaur in tre set e vola in semifinale contro Ruud

Parigi, 5 giugno 2024 - Alexander Zverev ha conquistato in tre set il pass per le semifinali del Roland Garros. Il tennista tedesco ha avuto la meglio contro l'australiano De Minaur, che ha cercato di allungare la sfida fino all'ultimo e rispondendo ad ogni break, senza però riuscire a portare a casa neppure un parziale. Ora Sascha Zverev si troverà di fronte Casper Ruud, che sarà il suo rivale nel penultimo atto dello Slam parigino.

La cronaca del match

Primo set - Il primo game della partita è servito da De Minaur, che lo tiene senza troppi patemi. Zverev, invece, al primo gioco che lo vede al servizio si trova costretto a difendersi per salvare un break: il tedesco cancella la prima palla break del match e trova il game dell'uno pari. Il tennista australiano, al contrario, non riesce a mantenere la battuta e incassa il primo break in suo sfavore, già al terzo game della sfida e al termine di scambi molto combattuti e fisicamente probanti. De Minaur riesce immediatamente a conquistare il contro-break salendo più spesso a rete e variando il proprio gioco, per poi tenere il servizio che lo porta sopra sul 3-2. Zverev pareggia i conti alla battuta e riporta il musetto avanti con un altro break, il secondo della sua gara, favorito da un ottimo dritto, colpo che solitamente non lo vede particolarmente brillante. De Minaur è vivo e ha alcune possibilità per far vacillare il rivale odierno, che però riesce a portare in porto il vantaggio fino alla fine del set. Zverev conquista così il primo parziale dei quarti di finale per 6-4 dopo cinquanta minuti di gioco. Secondo set - Il secondo set si apre con De Minaur al servizio, esattamente come accaduto ad inizio match. L'australiano tiene la battuta a zero e nel secondo gioco Zverev risponde pareggiando i conti. I game sembrano scorrere più rapidi, fino a quando il tennista tedesco si prende il break al quinto gioco, grazie ad un doppio fallo e ad un rovescio fallito di De Minaur. Proprio come già visto nel primo parziale, l'australiano centra il contro-break immediatamente, anche grazie a diversi errori gratuiti e a un doppio fallo del rivale. Sul tre pari, il set procede con grande intensità. De Minaur cerca di sfiancare Zverev, che però risponde colpo su colpo e i due vanno al tie-break. Il tennista australiano compie un harakiri: passa in vantaggio per 4-0, poi si spegne la luce e il tedesco ribalta l'esito del tie-break e conquista il secondo set. Terzo set - Nel terzo parziale De Minaur gioca per tenersi in partita. L'australiano fa fatica fin dalle prime battute e Zverev riesce a prendersi il primo break sul 4-2. De Minaur sembra ormai sfiduciato e un po' appannato anche fisicamente; ad evidenziarlo è il doppio fallo sulla palla break, che ora mette in discesa la partita del tedesco. Nel game che conferma il break, Zverev rischia grosso ed è costretto a salvare una palla del contro-break, ma sale sul 5-2. De Minaur sembra riprendere vita all'improvviso: tiene il servizio e sul gioco che avrebbe chiuso il match centra il break che lo tiene a galla. Proprio quando sembrava che l'inerzia del match potesse cambiare, Zverev si scrolla di dosso la paura e chiude il set la partita con il break del 6-4.