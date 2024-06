Novak Djokovic saluta la vetta del ranking: ritiro al Roland Garros

Parigi, 4 giugno 2024 – Finisce con un ritiro per infortunio (almeno per ora) il dominio di Novak Djokovic nel ranking ATP. Precisamente dopo 429 settimane di fila al comando della classifica del tennis maschile, 9 mesi di reggenza che rappresentano anche un record assoluto nel mondo della racchetta. Il serbo ha dovuto abdicare a favore di Jannik Sinner dando forfait ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver superato in cinque set il turno precedente e aver evidenziato fastidi al ginocchio che già facevano temere il peggio. Così è stato e Nole ha annunciato il ritiro dallo Slam parigino dove tra l’altro difendeva il successo dello scorso anno. Niente match contro Casper Ruud e un addio alle ultime velleità di difendere il primato.

A 37 anni, con una serie lunghissima di trofei in bacheca tra cui 24 tornei dello Slam, l’ormai ex numero uno si è dovuto arrendere al giovane altoatesino che con costanza ha iniziato ad insidiarlo già dalla fine dello scorso anno durante le ATP Finals e che ora ha completato il sorpasso. A nulla è servito il cambio allenatore, con la separazione dallo storico coach Goran Ivanisevic per dare una svolta ad una stagione sfortunata e sottotono che lo vede ancora a digiuno di titoli. Il suo palmares è ancora a zero per il 2024 dopo i 98 trofei messi in bacheca ad oggi.

Cade così anche l’ultimo dei Fab Four, nello stesso torneo in cui anche Rafa Nadal ha probabilmente detto addio alla terra rossa. La delusione per il forfait nei quarti di finale a Parigi condita da quella per aver perso la vetta della classifica sono tutte nel suo annuncio di ritiro dallo Slam francese: "Sono davvero triste di annunciare che devo ritrarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri, e purtroppo a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta riflessione. Buona fortuna ai giocatori in gara e ringrazio di cuore gli incedibili tifosi per tutto l'affetto e il supporto. A presto, con amore e gratitudine.”