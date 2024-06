Djokovic si ritira, Sinner è il nuovo numero 1 del tennis mondiale. L’annuncio in campo, e lui arrossisce

Parigi, 4 giugno 2024 – La notizia arriva quando Sinner è ancora in campo contro Dimitrov: Djokovic si è ritirato dal Roland Garros. Questo vuol dire che Jannik da lunedì sarà il nuovo numero 1 al mondo. E’ il primo italiano di sempre a riuscire nell’impresa e lo fa a soli 22 anni.

Dopo due battaglie epiche durate ben oltre le quattro ore agli ottavi e ai quarti dello slam parigiano, Nole ha alzato bandiera bianca. Ieri contro Cerundolo si era infortunato al ginocchio: gli antidolorifici gli avevano consentito di finire e vincere il match. Ma evidentemente il serbo non è in condizioni fisiche per proseguire e ha deciso di fare un passo indietro. C’è dunque l’avvicendamento in vetta alla classifica Atp: Nole, attualmente primo, una volta finito il torneo, perderà i punti guadagnati lo scorso anno con la vittoria finale. Fermandosi ai quarti, non ne guadagna a sufficienza per impedire il sorpasso. Sinner l’avrebbe superato anche se fosse uscito sconfitto oggi, senza cioè accedere alla semifinale. Cosa che comunque non è successa perché l’altoatesino ha sigillato la nuova posizione nel ranking con una vittoria netta 6-2 6-4 7-6.

La Top 10 della Classifica Atp Live

Sinner viene a sapere della novità dallo speaker del Philippe-Chatrier subito dopo il match. Accoglie la notizia con un sorriso appena accennato e un lieve rossore in volto. "Il sogno di tutti è diventare numero uno” ma “vedere Novak che dà forfait è un dispiacere”, commenta con il solito fair play. “In questo torneo ho avuto difficoltà negli ultimi due anni, quindi sono contento di essere in semifinale. E’ un momento speciale per me e sono contento di condividerlo con voi e con le persone che mi guardano da casa”. Il suo grazie va al team, in primis all’allenatore Simone Vagnozzi e al super coach Darren Cahill che lo applaudono dagli spalti.

Le vittorie di Sinner

Nell’ultimo anno Sinner, aveva già scritto un pezzo di storia del tennis e la vetta della classifica è solo l’ultimo traguardo di una cavalcata cominciata nell’autunno 2023 con la vittoria dell’Italia in Coppa Davis, di cui l’altoatesino è stato trascinatore. Poi è arrivata la finale alle Atp Finals (mai nessun italiano aveva centrato l’ultimo atto del prestigioso torneo dove si sfidano i primi 10 al mondo) antipasto del suo primo slam vinto in Australia a gennaio (solo Panatta c’era riuscito 48 anni prima). Con il successo ai Rotterdam, diventa il primo italiano al 3° posto nel ranking ATP. Da lì al 2° posto nel ranking mondiale il passo è stato breve, con il trionfo al Miami Open 2024. Oggi l’ultimo scalino che lo porta nell’olimpo del tennis.