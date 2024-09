A Firenze si assegna il primo trofeo della stagione. Vero Volley, c’è Trento per un posto in finale

Inizia con una missione quasi impossibile la stagione della Mint Vero Volley Monza. A Firenze, nella semifinale di Supercoppa in programma oggi alle 18, la squadra del Consorzio se la vedrà infatti coi campioni d’Europa dell’Itas Trentino. L’infermeria brianzola è piena e il grande colpo Ivan Zaytsev è arrivato solo tre giorni fa, ma la squadra allenata da Fabio Soli riporta anche alla mente le precedenti sfide vinte, a sorpresa, da Cachopa e compagni, in Coppa Italia e nei playoff scudetto. Monza non va mai sottovalutata, come ha imparato a sue spese proprio il coach dei detentori della Champions League (che tra l’altro è un ex): "Non siamo ragionevolmente ancora nelle migliori condizioni, ma anche in questo stato abbiamo la volontà di esprimerci nel miglior modo e di rendere questa nostra imperfezione il più perfetta possibile. Ci troveremo di fronte ad avversari che, al pari nostro, hanno meritato di essere a Firenze e che daranno vita ad un evento di alto livello con partite molto toste, come hanno dimostrato i test match sostenuti dell’ultimo periodo da tutte le compagini. Dovremo essere pronti a soffrire se vorremo proseguire la nostra corsa; il nostro unico focus è su Monza, perché ricordiamo bene cosa ci ha fatto passare". Massimo Eccheli, tecnico della Mint Vero Volley Monza, sa comunque che sarà dura qualificarsi per la finale, in programma sempre alle 18 domenica: "La semifinale contro Trento è sicuramente una partita difficile. Dall’altra parte della rete troviamo una squadra molto forte, che l’anno scorso ha conquistato la Champions League. In questo momento noi non siamo ancora al massimo della nostra condizione, ma la nostra intenzione è sempre quella di dare battaglia sul campo con tutte le energie possibili". C’è un precedente tra le due squadre in Supercoppa italiana: nel 2021/2022, Monza (che non ha mai vinto una competizione a livello nazionale) si guadagnò il posto in finale dove venne battuta proprio da Trento.

Andrea Gussoni