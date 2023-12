A Milano contro una delle favorite scudetto. Pistola: "Megabox, è una gara in cui osare"

Oggi la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo alle 20.30 all’Allianz Cloud di Milano contro l’Allianz Vero Volley Milano, seconda in classifica alle spalle della sola Conegliano. Le tigri salgono in Lombardia forti della vittoria casalinga contro Casalmaggiore. Ma di fronte si troveranno una corazzata. Per assurdo, però, le biancoverdi non hanno nulla da perdere, la pressione è infatti tutta sulle spalle delle locali. E’ con queste premesse che il team del presidente Ivano Angeli si appresta a chiudere l’anno, un 2023 ricco di emozioni e di soddisfazioni. Anche se da gennaio in poi l’asticella delle aspettative si alza. L’obiettivo in questo momento è entrare nella griglia delle squadre che giocheranno la Coppa Italia. La Megabox è tornata all’ottavo posto a 16 punti, due lunghezze davanti al Bisonte Firenze, con il quale è in atto il duello per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, riservati alle prime otto classificate al termine del girone di andata. La partita di Milano è durissima. Quanto a Firenze, salirà a Cuneo contro una squadra che ha molto bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica. L’Allianz Vero Volley Milano è una delle favorite del campionato e corre anche in Europa. Coach Gaspari può contare sulla spina dorsale della nazionale italiana: la diagonale palleggiatrice-opposto composta da Alessia Orro e Paola Egonu e la schiacciatrice e capitana azzurra Myriam Silla. Anche il reparto centrali è super: l’esperta azzurra Raphaela Folie, palmarès infinito negli anni di Conegliano; la belga Laura Heyrman, otto stagioni in Italia tra Modena e Vero Volley, con puntate in Giappone e Turchia; la preziosa Sonia Candi, al quarto anno a Milano; l’americana Dana Rettke, al terzo anno a Milano dopo la Wisconsin University. I liberi sono la dominicana Brenda Castillo, una delle massime interpreti al mondo nel suo ruolo, e la nazionale serba Teodora Pusic. Affianca Alessia Orro al palleggio l’ex palleggiatrice di Pinerolo Vittoria Prandi, mentre dietro Egonu c’è Adhuoljok Malual, prodotto del Club Italia, ultime due stagioni a Casalmaggiore. "Mi aspetto che la squadra, visto che viene da una bella vittoria, affronti questa partita con più coraggio e voglia di rischiare rispetto a quanto fatto a Conegliano – dice coach Andrea Pistola –. Sappiamo che giochiamo contro una delle squadre più forti, però in partite come questa bisogna fare qualcosa di più, e visto che le ultime uscite ci hanno portato un po’ di ossigeno spero che le ragazze riescano ad affrontare Milano con un piglio più autoritario".

b.t.