Serie A2 donne. Millenium, primo step. È tra i cinque club della Pool Promozione

La vittoria conquistata in casa delle pisane del Castelfranco è stata di particolare importanza per la Millenium che non solo ha interrotto una striscia negativa, ma soprattutto ha raggiunto la certezza matematica di disputare la Pool Promozione in Serie A2. Al termine della prima fase mancano ancora due partite (domenica 26 in casa della capolista Omag e nel turno conclusivo al PalaGeorge con Casalmaggiore), ma la squadra di coach Solforati (nella foto) si è assicurata un posto tra le prime cinque del gruppo A.

"Per noi la posta in palio era troppo importante, dovevamo centrare il successo - dice l’allenatore -. Spero che ora si possa concludere la stagione al meglio, vedendo una squadra che si diverte e gioca con aggressività e voglia di stare in campo".

In questo momento le giallonere occupano il quarto posto, con la terza posizione ormai irraggiungibile (Macerata viaggia a +8), mentre alle spalle le cugine di Costa Volpino hanno due soli punti di distacco. Se dunque le bergamasche giocheranno il tutto per tutto per salire al quarto posto, Pistolesi e compagne, ora che hanno la possibilità di giocare con la mente libera da pressioni, possono mettere in mostra tutto il loro valore e terminare in bello stile la regular season.

Luca Marinoni