Savino, ultimo ostacolo. Arriva il Bielsko-Biala

Smaltita senza traumi apparenti la (prevedibile) sconfitta in campionato con le affamate pantere del Conegliano la Savino del Bene torna a respirare la piacevole ebbrezza dell’Europa. Stasera alle ore 20 (diretta Sky e Dazn) a Palazzo Wanny scenderà in campo contro le polacche del Bks Bostik Zgo Bielsko-Biala nell’ultima giornata della Pool E della Cev Champions League. Finora la squadra di Marco Gaspari ha vinto col massimo punteggio, senza perdere neppure un set, le cinque sfide precedenti e si è guadagnata con una giornata di anticipo il passaggio ai quarti come prima del girone e come testa di serie.

Nella partita di andata le biancoblù si imposero in un’ora e 19’ ma non fu una partita in carrozza, le padrone di casa restarono nel match fino all’ultimo come si evince dai parziali: 22-25, 22-25, 23-25. Antropova (Mvp con 28 punti) e Bajema (12) furono le due a doppia cifra dello Scandicci mentre nel Bielsko-Biala si imposero le due attaccanti di banda Piasecka (15) e Borowczak con 13. Ma ciò che alla fine fece la differenza furono i blocchi a muro (5-12 per le ospiti). Tutto questo per dire che non sarà una partita facile visto che entrambe le squadre faranno di tutto per vincere: Scandicci per chiudere col botto il girone; le polacche, seconde in classifica - a meno 9 dalle toscane - a pari merito con le tedesche dello Stuttgart, per guadagnarsi l’altra qualifica o, quanto meno, sperare di essere ripescate ai quarti come migliori terze.

Gaspari chiama il gruppo a raccolta per non lasciare niente al caso: "È necessario resettare dopo Conegliano ma le ragazze lo hanno sempre fatto anche dopo le vittorie che, fortunatamente, sono state tante nell’ultimo periodo. Queste partite tendono però a volte a portar fuori delle insicurezze e non ce lo possiamo proprio permettere: noi dall’inizio siamo una squadra operaia e dobbiamo esserlo fino a maggio. Si tratta di una partita importante, un obiettivo importantissimo, ma sarà necessario mostrare un atteggiamento differente, che nell’ultima sfida è mancato". Il Bielsko-Biala, vincitore in questa stagione della Supercoppa polacca, è attualmente al quarto posto in campionato con 10 vittorie e 3 sconfitte.

Franco Morabito