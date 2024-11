A1 femminile: Vero Volley con Egonu titolare. Busto-Novara si giocano il derby del Ticino

Trasferta friulana in A1 femminile per la Numia Vero Volley Milano che in attesa del big match di venerdì 22 all’Unipol Forum di Assago contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano fa visita oggi alle 17 alla neopromossa Cda Volley Talmassons Fvg. Paola Egonu, dopo il ritorno in campo di domenica scorsa e i 13 punti messi a segno in Champions League sul campo delle modeste slovene del Calcit Kamnik, dovrebbe essere schierata titolare per la prima volta in stagione in serie A1. "Arriviamo da molte gare combattute e siamo consapevoli che, per ottenere risultati favorevoli, dobbiamo lottare su ogni singolo punto e imparare a esprimere le nostre qualità con sempre maggiore costanza", ha detto coach Stefano Lavarini alla vigilia. Alla stessa ora scenderà in campo anche l’Eurotek Uyba Busto Arsizio. Le farfalle, sempre a punti da quattro giornate e sconfitte soltanto al tie-break proprio dalla Vero Volley una settimana fa, ospiteranno nel derby del Ticino l’Igor Gorgonzola Novara, imbattuta dalla prima giornata di campionato.Andrea Gussoni