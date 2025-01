A2 femminile. Bonelli: "Cbf Balducci, vincere a Brescia per restare in alto»

"Vincere a Brescia è importante perché ci permette di restare nelle zone alte della classifica e di rimanere attaccate alla leader San Giovanni in Marignano e a Messina". Asia Bonelli (foto), palleggiatrice della CBF Balducci, guarda al match di domenica alle 17 quando le maceratesi, terze a quota 30 nell’A2 femminile di volley, sfideranno in trasferta la Valsabbina Millennium Brescia, quarte con 25 punti. "Ci attenderà – aggiunge - una gara tosta nel loro palas, ma siamo determinate a restare in alta classifica". Per riuscire nell’impresa le giocatrici dovranno essere pronte sotto ogni profilo. "Dovremo fare bene la fase muro difesa perché poi abbiamo visto che tutto gira per il meglio. Poi dovremo spingere in battuta perché il servizio si rivela sempre il primo attacco". Le lombarde faranno di tutto per accorciare le distanze, la CBF Balducci dovrà farsi trovare pronta e ribattere colpo su colpo. C’è anche da dare un seguito all’importante vittoria su Messina. "Quel successo – dice Bonelli – ci ha trasmesso una maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Si è trattato del primo scontro diretto vinto e ci ha dato la giusta carica in vista dei prossimi. Abbiamo dimostrato che come squadra possiamo dare tanto, sono fiduciosa che il nostro gioco possa crescere ancora e di arrivare al top nelle gare decisive. Credo nelle potenzialità della nostra squadra, magari finora non le abbiamo dimostrate appieno, ma dopo Messina abbiamo gettato le fondamenta su quello che vorremmo essere più avanti".