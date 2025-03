A2 femminile. Bonelli: "La Cbf Balducci ha vinto da squadra»

"Sono orgogliosa della CBF Balducci perché ha giocato da squadra riuscendo a venire fuori dalle difficoltà di una gara complicata". Asia Bonelli, palleggiatrice della CBF Balducci, scatta la fotografia della partita vinta 1-3 dalle maceratesi a Padova. "È stata – osserva – una gara veramente difficile. Noi abbiamo sofferto la loro battuta aggressiva, specialmente nel primo set, e ci sono stati periodi in cui alcune situazioni non ci sono venute bene, quindi siamo state brave a recuperare".

Alla vigilia Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, aveva messo in guardia le ragazze sulle insidie della partita. "Le patavine – conferma il tecnico – hanno dimostrato di essere una formazione che batte molto forte e che dispone di un muro di qualità". Non è stato semplice uscirne con i 3 punti. "È stato un compito difficile: il terzo set l’abbiamo preso per i capelli e il quarto lo abbiamo giocato meglio essendo stati più costanti nella fase di ricezione e attacco, ma anche più ordinati nel muro, mentre nei primi due set abbiamo peccato un po’ in difesa".

Essere riusciti a trovare il bandolo della matassa è motivo di soddisfazione. "Abbiamo fornito una bella prova, ciò fa morale e siamo anche cresciuti per essere riusciti a vincere una simile partita".