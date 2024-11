A2 femminile. "Cbf Balducci, i conti si faranno ad aprile»

"Le nostre due sconfitte sono vissute come panico nell’ambiente esterno della squadra e dello staff, invece per noi rappresentano un punto di partenza su cui lavorare". Alessia Fiesoli, capitano della Cbf Balducci, fa il punto della situazione dopo i passi falsi con San Giovanni in Marignano e Messina nel campionato di A2 di volley femminile. "Il campionato è lungo – aggiunge – e i conti si faranno ad aprile". Per la squadra e staff le due battute d’arresto offrono quindi spunti su cui lavorare. "In questo momento – osserva Fiesoli – sono da mettere a posto certe situazioni di gioco che facciamo bene in allenamento e meno in gara". La Cbf Balducci mostra anche dei blackout durante le gare. "Non succede solo a noi e non solo quest’anno, si è sempre verificato di avere periodi in cui la squadra va senza problemi e altri in cui si fa fatica. L’unica soluzione è lavorare in palestra per evitare che questi momenti accadano ancora oppure, quando si presentano, riuscire ad arginarli senza portarsi dietro il peso dell’errore precedente". Alle 20.30 di sabato si tornerà in campo con la Cbf Balducci che ospiterà Brescia, una formazione che punta in alto e per le maceratesi si presenta una partita di peso dopo le due recenti sconfitte. "È una gara importante come tutte le altre, per noi sarà ancora più utile per ritrovare fiducia e gioco". Ecco cosa hanno detto le prime cinque giornate di A2 di volley femminile. "Si sta rivelando – conclude Fiesoli – un campionato di alto livello, ancora di più rispetto ad altri. Visti risultati, non ci sono squadre materasso, formazioni con cui sei sicuro di vincere. È un campionato in cui si deve giocare ogni volta la migliore pallavolo, altrimenti si complica tutto".