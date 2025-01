A2 femminile. Cbf Balducci in Toscana per allungare il passo

Arricchire la classifica in vista della Pool Promozione, dare continuità ai risultati, proseguire la corsa nelle zone alte della classifica dell’A2 di volley femminile: ecco l’obiettivo di CBF Balducci, terza in classifica, impegnata nel palas della FGL Zuma Castelfranco Pisa nella penultima giornata della regular season. Si gioca alle 17 a Santa Croce sull’Arno. Le toscane (seste a quota 19) sono già certe di far parte della Pool Retrocessione, ma faranno di tutto per strappare un risultato positivo: nella seconda fase, infatti, le squadre manterranno i punti conquistati in regular season.

"Arriveremo agguerrite alla gara - ha detto Alessia Mazzon, centrale della CBF Balducci - per affrontare una formazione che nel suo palas esprime un’ottima pallavolo. Loro sono una squadra con qualche novità in questo momento, vista anche l’ultima prova in cui hanno giocato con Colzi opposto. Quindi ci aspetteremo di tutto e soprattutto servirà scendere in campo cariche per portare a casa più punti possibile, anche in previsione della Pool Promozione".

Le toscane hanno in Marco Bracci il coach che dovrebbe affidare la regia a Florencia Ferraro (con l’alternativa dell’ex arancionera Federica Braida), l’opposta è Agata Zuccarelli, sostituita però nell’ultima gara nel suo ruolo dalla centrale Alessandra Colzi. Oltre a lei, il reparto centrali è composto da Tatjana Fucka e Francesca Fava, mentre in banda ci sono l’argentina Candela Sol Salinas ed Elisa Vecerina, con l’alternativa di Silvia Lotti. Il libero è un’altra ex arancionera, Veronica Bisconti. "Nel girone di ritorno - dice quest’ultima - abbiamo fatto ottimi risultati e siamo riuscite a risalire in classifica. Macerata è una grande squadra, dovremo giocare con entusiasmo, cercando di far cadere meno palloni possibili".