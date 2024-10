A2 femminile. "Cbf Balducci-Omag, è il big match tra le capoliste»

Domenica alle 17 al palas di Macerata ci sarà la sfida tra Cbf Balducci e Omag Mt San Giovanni in Marignano, le formazioni in testa a punteggio pieno nel girone A dell’A2 di volley femminile. "Ci aspetta un big match – dice Asia Bonelli (foto), palleggiatrice della Cbf Balducci – contro il San Giovanni in Marignano, un avversario tosto avendo anche loro vinto le tre gare disputate". Sono giorni di lavoro in palestra per le maceratesi. "Ci stiamo impegnando per farci trovare pronte all’appuntamento. Di fronte troveremo una squadra carica e forte, possono contare sulla Ortolani, una opposta di valore e di grande esperienza, in generale le romagnole dispongono di attaccanti che sanno farsi rispettare sotto rete". La Cbf Balducci è determinata a continuare la striscia positiva e a sfruttare il fattore campo. "Ci sono le premesse per assistere a una bella partita, giocheremo di fronte al nostro pubblico e vi aspettiamo numerosi – conclude Bonelli – perché dagli spalti potrà arrivarci la spinta per superare i momenti difficili". È già possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket.