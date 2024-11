A2 femminile. Cbf Balducci, stasera con Brescia per invertire la rotta

"Siamo pronte a dare il cento per cento nel match di stasera contro Brescia". Valeria Battista, schiacciatrice della Cbf Balducci, è proiettata alla gara casalinga di oggi alle 20.30 controp Brescia, terza nell’A2 femminile con 12 punti. Le maceratesi sono scivolate al quarto posto dopo le sconfitte con San Giovanni in Marignano e Messina e c’è nelle ragazze tanta voglia di riscatto. "Quelle battute d’arresto – aggiunge Battista – ci hanno indicato dove possiamo migliorare, con questo spirito abbiamo lavorato sodo in palestra e siamo pronte. Brescia è una squadra veramente forte in attacco, ci dobbiamo aspettare tantissimo gioco al centro e le lombarde hanno il plus di un attaccante mancino che, comunque, mette sempre in difficoltà. Noi, però, ci siamo allenate anche per questo". La formazione bresciana è guidata in panchina dal coach marchigiano Matteo Solforati, che dovrebbe affidare la regia a Chiara Scacchetti in diagonale con l’opposta francese Lara Davidovic, ingaggiata in estate. Al centro due nuovi arrivi, Viola Tonello e Denise Meli, così come in banda con la giovanissima slovena Mija Siftar e Aurora Pistolesi (con l’alternativa di Francesca Trevisan). Il libero è Serena Scognamillo.

La partita di Brescia chiude un trittico che ha visto le maceratesi sfidare le big del girone e, data l’importanza del match di stasera, i tifosi possono dare quella spinta necessaria per aiutare le ragazze di coach Valerio Lionetti a tornare alla vittoria aggiungendo punti preziosi in classifica. "Macerata – dice Francesca Trevisan, schiacciatrice del Brescia – ha attaccanti ottimi, di qualità e di esperienza. In questi giorni ci siamo allenate per trovare quelle soluzioni che esaltano il nostro gioco".

Sono due le ex del match, una per parte, entrambe nel ruolo di opposta: Clara Decortes ha giocato a Brescia nel 2017/2018 e nel 2020/2021 mentre Federica Stroppa ha vestito la maglia di Macerata nel 2021/2022 e nel 2023/2024. È la terza volta che si affrontano queste squadre e il bilancio è negativo per le maceratesi uscite battute nei precedenti due match.

