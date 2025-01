A2 femminile. Coach Lionetti: "Cbf Balducci, è da arricchire il bottino di punti»

"L’obiettivo della seconda parte di stagione è stato fare più punti per presentarci da una buona posizione nei playoff". Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, guarda alla partita interna di domenica alle 17 contro Costa Volpino che chiuderà la regular season, poi nei playoff le maceratesi dovranno affrontare le prime formazioni dell’altro girone. "Noi – spiega – dobbiamo chiudere il campionato con più punti possibile perché poi ce li porteremo nei playoff, è questo lo spirito che ci ha animato e non pensiamo allo scontro diretto in Sicilia tra Messina e San Giovanni in Marignano, dove la seconda sfida la prima della classe". In testa c’è San Giovanni con 44 punti, quindi Messina con 41 e CBF Balducci con 29.

Si vuole chiudere la prima parte del cammino con la vittoria, ma ci sarà da fare i conti con Costa Volpino che all’andata ha battuto 3-1 la CBF Balducci. "La lezione di quella partita – dice – è quanto sia importante la costanza, in quella occasione siamo stati troppo altalenanti. A ciò aggiungiamo che le avversarie sono brave, caparbie e hanno nell’opposta Valentina Zago una giocatrice di assoluto valore, inoltre ci hanno messo in difficoltà con le centrali". Ci sarà quindi uno spirito di rivalsa tra le maceratesi. "Ci sarà anche quello, ma noi guardiamo dalla nostra parte del campo e a pensare di fare quanto è necessario per essere ancora più performanti". In questi mesi la CBF Balducci è migliorata. "Nell’ultimo periodo – dice il tecnico – siamo cresciuti in attacco e in battuta, dove c’era anche un ampio margine di miglioramento. Siamo stabili nel muro difesa che ci ha permesso subito di fare risultato". I playoff inizieranno il 16 febbraio perché il 9 ci sarà la finale di Coppa Italia tra San Giovanni in Marignano e Itas Trentino. "Siamo usciti subito dalla competizione ed è il grosso rammarico di tutti perché questa manifestazione era un obiettivo di inizio stagione".

È aperta la prevendita biglietti per il match tra CBF Balducci e Costa Volpino. Si possono acquistare sul sito Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Domenica i biglietti saranno in vendita anche al palasport Fontescodella dalle 15.