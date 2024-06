A2 femminile. Decortes: "Alla Cbf Balducci c’è tutto per fare bene»

Non sono mancate le richieste per l’opposta Clara Decortes, del resto nell’ultima stagione è stata la giocatrice ad avere fatto più punti nell’A2 di volley avendo messo a terra 559 palloni. "Ho scelto Macerata – spiega l’atleta lombarda classe 1996 – perché so che c’è un bell’ambiente, la società è organizzata e ci sono le premesse per disputare un campionato di buon livello". E poi avrà chiesto in giro. "Tutte mi hanno detto che si tratta di un club organizzato in cui c’è solo da pensare ad allenarsi e a giocare senza avere tanti problemi perché tutto intorno funziona bene. Con simili premesse non ho avuto perplessità". Decortes è una giocatrice che si è sempre fatta valere sotto rete; in A2 il suo apporto è stato considerevole considerando che in questa categoria ha disputato 154 gare dal 2017 mettendo segno tra regular season e playoff ben 2.654 punti con una media di 4,54 punti a gara. Magari può mettere pressione il fatto che le società si attendano da lei molto in attacco. "Non ci penso troppo, sono una – spiega l’opposta, lo scorso anno a Mondovì – che pensa a giocare, che naturalmente vuole fare bene senza farsi condizionare dai punti, dal tabellino, dalle prestazioni". Ecco cosa ha fatto la differenza nelle due promozioni centrate da Decortes. "La differenza – ricorda – è stata data dalla squadra, cioè da un gruppo in cui tutte lavoravano sodo ogni giorno per uno stesso obiettivo. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna e sapere cogliere il momento". Alla Cbf Balducci ritrova tre ex compagne di squadra. "A San Giovanni in Marignano – ricorda – ho giocato assieme alla palleggiatrice Asia Bonelli, alla centrale Alessia Mazzon e al libero Giulia Bresciani". Si sta quindi per aprire un nuovo capitolo nella carriera di Decortes che avrà nel Banca Macerata Forum la nuova casa. "Si tratta di un palas caldo, con tanti tifosi e giocarci da avversaria è stato sempre molto stimolante".