A2 femminile. Espugnata Lecco, terzo successo per la Cbf Balducci

0

CBF BALDUCCI

3

OROCASH PICCO : Monaco 4, Amoruso, Napodano (L), Mainetti (L), Moroni 5, Conti 1, Sassolini 2, Piacentini 7, Casari n.e., Ghezzi 9, Atamah 2, Mangani 10, Severin 1. All. Milano.

CBF BALDUCCI: Bresciani (L), Battista 12, Morandini, Bonelli 3, Mazzon 9, Orlandi n.e., Bulaich 2, Braida, Busolini (L), Fiesoli 5, Sanguigni, Caruso 10, Decortes 14. All. Lionetti. All. Milano.

Parziali: 20-25, 25-27, 19-25.

La Cbf Balducci centra un’altra vittoria per 3-0, stavolta a Lecco, ma le lombarde costringono le maceratesi a lottare per conquistare il terzo successo di fila nell’A2 di volley femminile. In vetta ci sono Cbf Balducci e San Giovanni Marignano che domenica si sfideranno a Macerata. A Lecco fanno la differenza Decortes (Mvp del match), gli 11 muri e i 6 ace realizzati dalle ragazze di coach Lionetti. Nel primo set fa il momento chiave è il turno al servizio di Bonelli: il maxi parziale di 1-12 porta la Cbf Balducci sul 5-14. Lecco si aggrappa a Piacentini (75% in attacco) ma Decortes mette sul piatto 6 punti che chiudono i giochi. Il secondo set è in mano alle ospiti che sul 15-21 mostrano difficoltà in ricezione nel turno di servizio di Monaco. Si arriva al 23-23 quando al terzo set ball il muro di Caruso (6 punti) e l’ace di Decortes (6 punti) danno il successo alle marchigiane. Nel terzo set Lecco non molla fino al 19-20, sul turno al servizio di Braida, in campo a metà parziale per Bonelli, salgono in cattedra Battista (foto Lvf), Fiesoli e Decortes che chiudono i giochi con il parziale di 0-5.