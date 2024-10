A2 femminile. "Grande reazione della Cbf Balducci nel terzo set»

"L’aspetto più positivo? Il terzo set quando siamo riusciti a girarlo a nostro favore dopo un approccio sbagliato". Non ha dubbi Valerio Lionetti, coach della cbf Balducci, a indicare questa fase in cui la sua squadra ha lottato per battere Mondovì dopo due set sempre in pugno. "Quel parziale – ricorda – lo abbiamo approcciato malissimo tutti, compresi il sottoscritto e lo staff, commettendo tanti errori, anche per il desiderio di volere chiudere subito la gara, non è così che si affrontano le partite". Nel campionato ci sono formazioni di valore che non danno la possibilità di rientrare in partita. "È vero, stiamo lavorando – spiega Lionetti – sui cali di tensione per evitare certe situazioni. Sono soddisfatto dal comportamento delle ragazze che si allenano sempre con il sorriso, non si tirano mai indietro mettendo ogni volta sul piatto tanta dedizione e passione". La palleggiatrice Asia Bonelli sottolinea la reazione della squadra nel terzo set. "Sono contenta di avere portato a casa i 3 punti – dice – e della reazione. Loro nel terzo set hanno subito battuto molto bene e noi siamo andate in leggera difficoltà commettendo qualche errore di attenzione, ma siamo state brave a riprenderlo". Bonelli c’era anche l’anno scorso, c’è ora da perfezionare l’intesa con l’opposta e con le schiacciatrici arrivate in estate. "Mi trovo molto bene con le nuove compagne, stiamo lavorando per migliorare l’intesa perché è fondamentale integrare le nuove nel nostro sistema di gioco, nel tempo sta crescendo il feeling in campo". Il libero Giulia Bresciani (foto) è stata giudicata MVP del match per l’ottima prova in ricezione e per le tante difese. "Sicuramente – ha detto la giocatrice – nei primi due set siamo state più ciniche, abbiamo ridotto maggiormente gli errori. Abbiamo iniziato il terzo un po’ contratte e abbiamo commesso qualche errore di troppo, anche gratuito, permettendo a Mondovì di andare avanti. Poi sul finale ci siamo riprese e abbiamo soprattutto ridotto gli errori, messo più di ordine in campo e il risultato si è visto".