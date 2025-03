A2 femminile. La Cbf Balducci di scena stasera a Busto Arsizio. Busolini: "Vogliamo allungare la striscia positiva»

Stasera ci sarà un assaggio di playoff per la Cbf Balducci nel match delle 20.30 a casa del Busto Arsizio nell’ultimo turno della Pool Promozione di A2 di volley femminile. Il 6 aprile inizieranno i playoff con gara1 al Fontescodella di Macerata dove le ragazze di coach Lionetti affronteranno o Trento o Brescia, in base ai risultati delle gare che si giocheranno in contemporanea: unico caso in cui le maceratesi affronteranno le bresciane sarà una vittoria per 3-0 della Millenium a Padova e una sconfitta per 3-0 delle trentine a Messina.

Il match di stasera mette in palio il terzo posto: in caso di vittoria da 3 delle lombarde, infatti, la Futura avrà la certezza della terza piazza, in caso contrario bisognerà vedere il risultato di Messina (ora quarta, a pari punti con Busto ma con una vittoria in meno delle rivali). Ma le arancionere vorranno continuare a mantenere il trend positivo e daranno battaglia alle avversarie che costituiscono una formazione di assoluto valore.

Busto Arsizio, guidato da coach Beltrami, si affida alla regia di Sofia Monza in diagonale con l’opposta Elisa Zanette. Al centro ci sono Sofia Rebora e Fatim Kone, in banda reparto composto dalla statunitense Alyssa Enneking e da Bianca Orlandi, con l’alternativa della polacca Barbara Zakoscielna. Il libero è Giada Cecchetto.

"La Cbf Balducci – sottolinea la centrale Federica Busolini – ogni volta mette anche più del massimo per conquistare un risultato positivo e anche stasera faremo di tutto per conquistare un risultato positivo. Poi inizierà la parte più complicata della stagione, ma anche la più bella in quanto andremo a giocarci il tutto per tutto nei playoff: siamo cariche".

La partita sarà diretta dagli arbitri Giovanni Giorgianni e Massimo Ancona.