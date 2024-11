A2 femminile. La Cbf Balducci attesa dall’esame in casa dell’Imola La Cbf Balducci di Macerata affronta Imola in un momento cruciale per confermare il recente successo e avanzare in classifica nella A2 di volley femminile. Una sfida impegnativa per le maceratesi che puntano a consolidare la loro posizione.