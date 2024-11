Superlega. L’Allianz vola a Padova. Monza aspetta Verona

Il weekend di Superlega è all’insegna degli incroci veneti per le squadre lombarde. L’Allianz Milano gioca oggi, alle 17, contro Sonepar Padova, fuori casa, mentre la Mint Vero Volley Monza aspetta all’Opiquad Arena, sempre alle 17, Verona Volley. Entrambe le compagini arrivano ai rispettivi incontri dopo la prima vittoria in Champions della propria storia, ma ben diverse sono le situazioni in campionato. I meneghini sono reduci da due vittorie, contro Cisterna e Grottazzolina, che hanno fatto rifiatare il gruppo in termini di classifica. Non è però il momento di poter dormire sonni sereni: l’Allianz è sesta con 12 punti, con una partita in più. Servono altre conferme che sarebbe utile trovare sul campo di Padova, visto che poi domenica prossima sarà sfida alla capolista Perugia (all’Unipol Forum).

"Per me questa è una partita un po’ particolare, visto è il secondo anno che quando giochiamo con Padova mi trovo dall’altra parte della rete... mio fratello – dice il regista Paolo Porro (nella foto) riferendosi a Luca, schiacciatore - La Sonepar Padova sta facendo veramente un campionato incredibile. Soprattutto sul loro campo abbiamo fatto sempre tanta fatica. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la partita, che tra l’altro si colloca tra le prime due sfide della nostra Champions League, quella vinta mercoledì con Roeselare e quella di mercoledì prossimo a Innsbruck".

Diversa la situazione dei brianzoli, penultimi con 4 punti e chiamati a un match ostico con una delle formazioni che meglio sta giocando in questo campionato. "Troveremo dall’altra parte della rete una delle corazzate della Superlega italiana – ammette coach Massimo Eccheli - capace di mettere in difficoltà diverse squadre. Dovremo affrontare quindi questa sfida con lo stesso atteggiamento e determinazione dimostrati in Champions League. Sarà il campo a parlare". Verona è a quota 12 punti e anche se reduce dal k.o. contro Trento non è una formazione da sottovalutare, potendocontare soprattutto sull’esplosività di Keita.