A2 femminile. La Cbf Balducci mette Mondovì nel mirino

Dare continuità alla vittoria nell’esordio a Cremona: è quanto si propongono le ragazze della Cbf Balducci attese alle 17 di oggi dal debutto casalingo contro Mondovì nel secondo turno dell’A2 di volley. La squadra di Mondovì, sconfitta in casa da Brescia (0-3) sette giorni fa, è stata profondamente rinnovata in estate, in regia ci sarà l’austriaca Dana Schmit in diagonale con l’opposta tedesca Lara Berger. Al centro la coppia Greta Catania e Livia Tresoldi, in banda due posti in ballottaggio tra Maria Teresa Basso, Giulia Viscioni e Arianna Lancini. Il libero è l’ex Morgana Giubilato. Nella formazione maceratese molte ragazze saranno all’esordio casalingo e tra loro c’è anche l’opposta Clara Decortes (foto). "Il mio debutto casalingo - spiega la giocatrice - avviene proprio contro la mia ex squadra dove sono stata nelle ultime due stagioni. Abbiamo preparato bene la gara sapendo che sarà una sfida tosta dove serviranno attenzione e concentrazione". Ecco cosa ha dichiarato Claudio Basso, tecnico del Mondovì. "Macerata è attrezzata per arrivare ai primi posti. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra prestazione ed il nostro livello di esperienza crescano ogni settimana, per aumentare la durata della qualità del gioco". Sono tre le ex di turno: tra le giocatrici di casa ci sono Decortes e Alessia Mazzon, mentre nelle piemontesi c’è il libero Giubilato. Il botteghino del palas si aprirà alle 15, inoltre è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento "Innamorati di te" per seguire tutta la stagione delle arancionere nelle gare interne.