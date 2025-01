A2 femminile. La leader San Giovanni acquista una centrale

La capolista Omag-MT San Giovanni in Marignano ha ufficializzato il tesseramento di Siria Clemente, centrale classe 2005, in sostituzione dell’infortunata Giulia Polesello. La giocatrice arriva dalla Traina Albaverde, squadra siciliana di B1 e rinforzerà il reparto delle centrali in posto 3. L’Omag Mt è in testa nel girone dove c’è la Cbf Balducci che occupa la terza posizione dietro a Messina.

Stasera ci saranno le semifinali di Coppa Italia di A2: di fronte San Giovanni in Marignano contro Busto Arsizio, una sfida tra leader dei due gironi, l’altra semifinale è tra Trento e Offanengo