Volley Superlega, dopo il successo con Cisterna. Sir Perugia, il riscatto di Ishikawa: "L’unica ricetta è lavorare sempre»

Una vittoria non scontata e un match che ha rivelato insidie, soprattutto sul finale, dopo un primo set condotto con ampio margine. La fotografia che emerge è rappresentativa dell’alto livello del campionato di superlega maschile, che dà ancora più valore alla vittoria di domenica della Sir Susa Vim Perugia, capace di consolidare il suo primato in classifica.

Lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa si è ampiamente riscattato dalle ultime sue prove in chiaroscuro ed è stato nominato mvp dell’incontro con un magnifico 89% di efficacia in attacco, commentando così la prova: "Abbiamo vinto tre a zero e siamo contentissimi. Abbiamo iniziato bene soprattutto il primo set, poi il terzo set abbiamo sofferto un po’ in ricezione; su questo fondamentale dobbiamo lavorare e possiamo migliorare. Ad ogni modo la nostra battuta sta andando bene e anche l’attacco viaggia su buoni ritmi. L’unica ricetta è lavorare sempre, in questo gennaio abbiamo molti impegni, tra champions league, coppa Italia e campionato, quindi dobbiamo restare concentrati".

In coppia con il fuoriclasse nipponico ha giocato lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk che ha detto: "Abbiamo preso altri tre punti giocando due set con autorità e combattendone uno. Siamo contenti, giocare lontano da casa non è mai facile, l’importante è essere stati concentrati dall’inizio alla fine. Dopo il primo set non abbiamo calato il nostro impegno. Siamo rimasti attenti e nei momenti di difficoltà non ci siamo disuniti".

Si guarda ora a domenica 12 gennaio e allo scontro al vertice co Trento.