Megabox Pistola: "Approccio troppo timido"

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia perde a Busto Arsizio una partita fatta di alti e bassi, con più di un rimpianto per il finale del quarto set, nel quale un pizzico di concretezza in più avrebbe consentito alle tigri di potersi giocare la vittoria al tie-break. Invece non è arrivato nemmeno un punto, e le dirette concorrenti Bergamo Chieri e la stessa Busto ora sono lontane a 9 ed 8 punti di distanza. Meno male che l’inopinata sconfitta di Pinerolo a Cuneo mantiene le pinelle a -6 e la Megabox ancora salda all’ottavo posto, ultimo utile per la qualficazione ai playoff scudetto. Tutto sommato positivo il ritorno in campo di Lee, assente da un mese. Decisamente rivedibili le percentuali di attacco della squadra (12% di efficienza) e la gestione degli errori (31 in quattro set sono decisamente troppi). Su questi aspetti si sofferma il commento dell’allenatore Andrea Pistola: "Abbiamo avuto un approccio timoroso alla partita e alle prime difficoltà ci siamo persi. Su un campo del genere, dove sono cadute Novara e Scandicci, era proprio l’ultima cosa da fare. Poi ci siamo ripresi, abbiamo combattuto sino in fondo ma abbiamo faticato moltissimo in attacco: giochiamo da un mese a ranghi ridotti, e questo ci ha resi prevedibili nelle nostre scelte e ha fatto perdere fluidità nel nostro gioco. Detto tutto ciò, peccato perché ci è mancato pochissimo per poter arrivare al tie-break, pur in una partita non bella si erano create le occasioni per giocarcela sino in fondo. Il rientro di Lee è stato prezioso, ma non potevamo certo chiederle di essere già al 100%, alla prima partita completa dopo un mese".

Sabato 11 gennaio alle 20.30 la Megabox torna a giocare davanti al proprio pubblico contro la Cda Tamassons. In occasione dei tre impegni casalinghi del mese di gennaio (oltre a quella del prossimo sabato, il calendario propone le partite di domenica 19 con Bergamo e domenica 26 con Roma), la società offre un mini abbonamento "Vedi 3 Paghi 2". Info. https://www.liveticket.it/megaboxvolley.

b. t.