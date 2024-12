A2 femminile. Lionetti: "Voglio una Cbf Balducci attenta in un match insidioso»

"Costa Volpino è una formazione ostica, gioca molto bene nel muro difesa, e avrebbe meritato di più in questo inizio di campionato". Valerio Lionetti (foto), coach della Cbf Balducci, indica le insidie dell’ultima giornata di andata dell’A2 di volley femminile e chiede un approccio come si deve e non come quello di sette giorni fa contro Pisa, sebbene poi si sia vinto. "È una partita – aggiunge il tecnico – che conferma l’alto livello della serie A2. Ci siamo allenati bene in settimana e dobbiamo riportare in campo il buono fatto in questi giorni spingendo subito al massimo, perché ci sarà bisogno sicuramente di una prestazione di alto livello tecnico per assicurarci questa partita". È un match importante perché si giocherà anche San Giovanni in Marignano, seconda forza dell’A2, contro la capolista Messina; ebbene, se le siciliane dovessero vincere da 3 punti le maceratessi salirebbero sul secondo gradino del patto, a patto di una vittoria da 3 punti.

Ma ci sarà da battere Costa Volpino, terz’ultima in classifica.

La società bergamasca ha confermato alla guida della squadra coach Luciano Cominetti, così come Francesca Dell’Orto in cabina di regia. Tutto nuovo il resto della formazione che probabilmente scenderà in campo: l’opposta è la forte ed esperta Valentina Zago, al centro ci sono Sofia Ferrarini e Margherita Brandi (in rosa anche l’ex Giada Civitico), in banda ecco Simona Buffo e la turca Buket Yilmaz, arrivata a stagione in corso (in alternativa c’è la lettone Paula Neciporuka). Il libero è Nicole Gamba.