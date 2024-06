A2 femminile. Scelto Martinelli, è il nuovo vice di coach Lionetti

Luca Martinelli è il nuovo vice allenatore della Cbf Balducci, formazione di A2 di volley femminile. Lauretano, classe 1982, sarà lui a sedere al fianco dell’head coach Valerio Lionetti. Per Martinelli (foto) si tratta di un ritorno in A2, categoria in cui può vantare già nel ruolo di vice coach sei stagioni tra maschile (tre a Loreto e due a Potenza Picena) e femminile (una ad Orvieto, con cui ha raggiunto la finale promozione in A1 e in cui militava la neo opposta arancionera Clara Decortes). Nelle ultime cinque stagioni coach Martinelli ha allenato nel vivaio della Nova Volley Loreto, nella sua città, formazioni maschili e femminili, rivestendo nella stagione conclusa anche il ruolo di dt del settore giovanile maschile e conquistando con il gruppo la promozione in C. "Ho accettato la proposta della Cbf Balducci – spiega – per il progetto ambizioso e perché si tratta di una società ben strutturata sotto ogni punto di vista. Ringrazio il Club per la fiducia e la possibilità di tornare a vivere un’altra stagione ad alto livello, fiducia che spero di ripagare centrando gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con coach Lionetti che ha vinto tantissimo a Conegliano: in parte conosco i suoi metodi per averlo incrociato nell’esperienza a Loreto. Ci sarà da lavorare molto perché è in palestra e con il lavoro che si crea una grande squadra e si costruiscono i traguardi. Sappiamo di avere un ottimo roster a disposizione, così come altre formazioni del campionato di A2 femminile: la differenza poi si dovrà fare in campo".