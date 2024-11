A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed in costante crescita. Vullo: "Adesso siamo un’altra squadra»

Due big come Catania e Siena hanno lasciato le penne in casa del Banca Macerata Fisiomed e queste imprese potrebbero cambiare gli scenari. "Adesso – avverte Italo Vullo, dg della società maceratese – non dobbiamo pensare a dove arrivare, ma occorre rimanere concentrati per continuare a crescere. È vero che abbiamo battuto Siena e Catania, ma è innegabile che abbiamo perso con Pineto, Fano e Palmi". E così non sono da guardare risultati e classifica. "Non è ancora il momento, in questa fase sono da tenere in considerazione il gioco e la capacità di stare sul pezzo, due aspetti sui quali la squadra sta facendo registrare dei progressi". Contro Siena i maceratesi hanno lottato punto a punto. "A inizio di stagione – ricorda il dg – non avevamo questa capacità, significa che sta pagando il lavoro tecnico, fisico e psicologico".

Domani la Banca Macerata Fisiomed giocherà a Reggio Emilia. "Anche in questo caso – avverte – non c’è da guardare la classifica, gli emiliani sono sotto di noi ma sono reduci dalla vittoria a Cuneo, altra pretendente per la vittoria finale. Dovremo esprimerci così abbiamo fatto contro Catania e Siena. In un certo senso dobbiamo giocare contro noi stessi per trovare ancora più sicurezza, intanto non c’è più quella formazione tremebonda uscita battuta con Pineto, quella che spariva dopo un errore. Ora siamo altri". Non sono mancate le note positive contro i toscani. "Tutti hanno contribuito al successo, chi è subentrato si è fatto trovare pronto, chi non era al meglio ha stretto i denti come Ottaviani, il palleggiatore è stato abile a a gestirlo". Molto soddisfatto Samuil Valchinov, schiacciatore della Banca Macerata Fisiomed: "Abbiamo affrontato delle difficoltà durante il match, ma alla fine abbiamo vinto 3-0 contro Siena che è una delle migliori squadre del campionato. Dobbiamo mantenere questo livello in tutta la stagione e sorrideremo molto alla fine delle partite".