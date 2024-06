A2 maschile. Banca Macerata,. Palombarini in prima squadra

Tommy Palombarini è il giovane scelto dalla Volley Banca per il posto di secondo libero nel campionato di A2 di volley. Si tratta di un giocatore cresciuto nelle squadre , è passato poi alla formazione di Serie C biancorossa con la quale lo scorso anno ha vissuto una stagione da protagonista. "Abbiamo disputato un bel campionato, sfiorando la finale playoff – dice Palombarini – che ci è sfuggita soltanto al Golden set". Le buone prestazioni della passata stagione gli sono valse la chiamata nella formazione maggiore e il doppio salto di categoria dalla C alla A2. "So – aggiunge – che coach Castellano mi aveva seguito e apprezzato per il lavoro fatto l’anno passato; per questa stagione quindi mi ha offerto l’opportunità di far parte del roster della A2 e ciò rappresenta una grande occasione per me. Sono sicuro che sarà una bella esperienza, importante, formativa. C’è una squadra tutta nuova che imparerò a conoscere e un campionato di grande livello col quale mi potrò confrontare per crescere". Il direttore generale Italo Vullo conferma le buone impressioni avute da Castellano. "Il coach ha scelto Palombarini e io ho condiviso l’idea di portarlo in prima squadra. Si tratta di un ragazzo molto interessante, viene da una stagione importante in Serie C dove si è distinto per le capacità tecniche. Sarà una risorsa per la Volley Banca ".