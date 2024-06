A2 maschile. Berger nel mirino del Banca Macerata

Il centrale Martin Berger, reduce dall’esperienza all’Itas Trentino, è nel mirino del Volley Banca Macerata, il giocatore classe 2003 e alto 205 centimetri potrebbe fare parte parte del reparto dei centrali per l’A2 dove sono stati confermati Fara Ball e Gabriele Sanfilippo. Al momento si attendono le ufficializzazioni dell’opposto Leo Andric, degli schiacciatori Giuseppe Ottaviani e del bulgaro Samuil Valchinov, confermato il palleggiatore Sebastiano Marsili con il reparto che dovrebbe essere completato dal promettente Luca Pozzebon, il 2005 è cresciuto nel vivaio del Treviso. Tra i volti nuovi ci sarà anche Sfetano Ferri per lo schiacciatore si parla di ritorno essendo stato a Macerata in A3 dal 2020 al 2022. Confermato il liberto Simone Gabbanelli.

"Veniamo – dice Italo Vullo, dg del club maceratese, nelle dichiarazioni rilasciate alla società – da un’annata memorabile chiusa con la meritata promozione. Un successo che dà lustro non solo al lavoro della Società e della squadra, ma anche alla città, dove stiamo riportando la grande pallavolo. È un orgoglio rappresentare Macerata in A2, ma ci aspettavamo maggiore sostegno dal territorio in vista della nuova stagione: abbiamo la fortuna di avere accanto alcuni partner preziosi, speriamo che altre realtà imprenditoriali comprendano la portata di questa occasione di vivere insieme una stagione in A2". Questo campionato porta anche nuovi obiettivi, come spiega il dg parlando della costruzione della squadra. "Ogni ragazzo avrebbe meritato la conferma, ma abbiamo dovuto fare delle scelte. Ci sono differenze importanti tra A3 e A2, che ci hanno convinti a cambiare diversi atleti e aggiornare gli obiettivi: ci attende un torneo più fisico e volevo alzare la qualità in questa caratteristica; poi ho cercato di ringiovanire il gruppo creando un mix tra ragazzi di prospettiva e giocatori più maturi. L’idea è costruire una base sulla quale fare affidamento per il futuro: se lo scorso anno avevamo l’obiettivo di vincere, ora puntiamo a costruire un progetto duraturo, che passerà da un primo anno di consolidamento nella categoria, per poi porre le basi per crescere. Molti dei nuovi arrivi, soprattutto i più giovani, hanno firmato contratti pluriennali, si può dire che se la scorsa stagione era l’anno zero, questa segna l’inizio del nostro progetto".