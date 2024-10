A2 maschile, dopo il successo al tie break contro Catania. Castellano: "Macerata ha giocato con il freno a mano libero»

"Abbiamo giocato con il freno a mano libero contro Catania, una squadra costruita per vincere il campionato". Maurizio Castellano, coach della Banca Macerata Fisiomed, parla del successo al tie break contro i siciliani nella terza giornata del campionato di A2 di volley maschile. "Nelle prime due giornate – il tecnico dei maceratesi si riferisce alle sconfitte con Pineto e Fano – abbiamo pagato uno scotto molto alto".

Il dg Italo Vullo sottolinea l’atteggiamento mostrato dalla squadra nel match contro i siciliani vinto al tie break. "Mi è piaciuto il piglio – ha detto – con cui i ragazzi hanno affrontato Catania, poi abbiamo giocato meglio delle volte precedenti senza comunque raggiungere il livello del primo set espresso nel match a Fano, ma l’altro giorno abbiamo invece trovato una continuità diversa nei cinque set". Nel frattempo si vedono i progressi a livello tattico e di gioco. "Vero, sul piano tattico ci siamo espressi meglio rispetto alle gare precedenti". Vullo analizza i progressi nei fondamentali visti nella partita contro Catania. "Abbiamo battuto abbastanza bene e la qualità della ricezione è stata molto buona. C’è da migliorare nel cambio palla". Ma adesso si guarda a domenica quando i maceratesi faranno visita al Palmi, la partita si giocherà alle 16. "Questa vittoria – osserva Castellano – fa bene al morale". Ma guai ad abbassare la guardia lasciandosi condizionare dal fatto che Palmi è ancora ferma a quota zero. "La classifica ora non ha alcun valore. Palmi – osserva Vullo – ha avuto un calendario difficile avendo affrontato Catania, Aversa e la capolista Prata. Adesso classifica e risultati non si guardano, fino a quando non si assesteranno le cose tutti possono battere tutti". A Palmi la Banca Macerata Fisiomed potrà contare anche sull’opposto olandese Niels Klapwijk, il giocatore è stato tesserato pochi giorni fa e per regolamento può essere schierato a partire dalla quarta giornata di campionato.