A2 maschile. La Banca Macerata sul giovane Pozzebon

C’è anche la Volley Banca Macerata ad avere bussato alle porte del Treviso per il giovanissimo palleggiatore Luca Pozzebon, classe 2005 e alto 185 centimetri. Il ragazzo si è messo in luce con la formazione di serie B e ha attirato l’attenzione di molti club, tra cui per l’appunto anche quello maceratese che si appresta ad allestire la squadra per il campionato di A2. Nella nuova squadra, affidata al confermato coach Maurizio Castellano, ci sarà molto probabilmente, manca l’ufficializzazione, lo schiacciatore Giuseppe Ottaviani (ex Cantù, Siena e Ortona, Spoleto). Il reparto potrà contare anche sul bulgaro Samuil Valchinov che il dg Italo Vullo ha individuato come un rinforzo ideale, sul giocatore ci sono ottimi giudizi anche da chi lo ha visto all’opera, manca l’ufficialità ma la trattativa è a buon punto, se non conclusa. L’altro schiacciatore sarà molto probabilmente Stefano Ferri per il quale si può parlare a tutti gli effetti di ritorno avendo giocato a Macerata dal 2020 al 2022. L’opposto Andric è il giocatore che nei piani della società dovrà sostituire Nicolò Casaro. Il croato classe 1994 ha giocato a Cuneo, ma la carriera si è sviluppata soprattutto all’estero. Il palleggiatore sarà il confermato Sebastiano Marsili, al centro sono rimasti Gabriele Sanfilippo e Bara Fall. L’altro confermato è il libero Simone Gabbanelli che si prepara a vivere l’ottava esperienza in biancorosso.