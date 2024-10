Volley A1 femminile - La squadra del patron Di Filippo vuole stupire. Entusiasmo Il Bisonte. Tra novità e gioventù

Novità, gioventù, entusiasmo, esperienza: le linee chiave sulle quali Il Bisonte Firenze ha impostato la squadra per la stagione 2024-25, la sua undicesima in A1. Rispetto a quella dello scorso anno, chiusa col decimo posto in classifica e i quarti di Coppa Italia, sono cambiati molti nomi. Prima di tutto l’allenatore: Simone Bendandi, già assistente di Marco Gaspari a Milano. Poi il roster: delle "vecchie" sono rimaste in cinque: Acciarri, Ribechi, Leonardi, Agrifoglio e Battistoni, Otto, invece, le nuove, un mix fra giocatrici esperte e giovani di talento: le centrali Mancini e la croata Butigan, le schiacciatrici Nervini, Lapini, Cagnin e la bielorussa Davyskyba; e le due opposto Malual e Giacomello. In aggiunta a queste, l’altra palleggiatrice ex bisontina Bechis, ingaggiata per consentire a Battistoni il completo recupero dopo l’infortunio subito lo scorso anno. Rimarrà a Firenze sino alla fine di ottobre quando volerà negli USA per giocare nella nuova Lega professionistica La squadra e lo staff sono stati presentati a Palazzo Wanny dal patron Wanny Di Filippo e il presidente Elio Sità; presenti anche il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo e il consigliere Fipav regionale Gianni Taccetti. "Mi sembra che abbiamo costruito una bella squadra - ha esordito Di Filippo - mi auguro di arrivare il più avanti possibile". "In questi ventuno anni di cammino insieme – ha proseguito Sità – io e Wanny abbiamo fatto grandi cose, perché restare così a lungo in A1 non è facile: grazie a lui, poi, abbiamo potuto disporre di una struttura che è un fiore all’occhiello e l’unica di proprietà nel mondo della pallavolo. Ripartiamo con una squadra giovane ed entusiasta di fare qualcosa di bello per noi, i tifosi e la città visto che Il Bisonte è la società di Firenze". Infine Bendandi: "Qua mi sento in famiglia. Faremo una buona stagione: arrivare ai play off sarebbe il top ma il nostro primo obiettivo sarà dare sempre il massimo. La squadra ha già un’anima, poi ci saranno mille ostacoli ma ci stiamo preparando per superarli al meglio".

f. m.