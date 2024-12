CHAMPIONS LEAGUE. Tris Powervolley. Contro l’Hypo blinda il secondo posto

L’Allianz Milano non perde la testa e vince 3-0 il match di Cev Champions League contro l’Hypo Tiirol Innsbruck. Secondo posto consolidato nella Pool C, a due punti dai polacchi dello Zawiercie. Piazza, visti i tanti impegni, fa turnover schierando in posto quattro Gardini e Otsuka e al centro Piano. Confermata la diagonale Porro-Reggers (nella foto), Schnitzer al centro e Catania libero. Nel primo set, Porro sfrutta spesso la pipe con Gardini, mentre Otsuka si fa trovare pronto soprattutto in difesa e di minuto in minuto diventa più pericoloso pure in attacco. L’Allianz, senza troppa fatica, fa suo il primo parziale. Nel secondo Milano illude, per poi essere costretta ad andare ai vantaggi. Dopo sette palle set i padroni di casa chiudono una situazione che poteva complicarsi soprattutto in virtù delle qualità mostrate dagli austriaci. Il terzo inizia sempre allo stesso modo con i meneghini che impongono il proprio ritmo, poi patiscono il ritorno degli avversari che si portano sul 23-20. Innsbruck ha una palla set, ma il provvidenziale ingresso al servizio di Louati permette di recuperare lo svantaggio e avere pure un match point (su ace) subito sfruttato.

ALLIANZ MILANO-HYPO TIROL INNSBRUCK 3-0 (25-19; 32-30; 26-24)

Giuliana Lorenzo