CEV Champions League. C’è Milano-Innsbruck. In palio punti pesanti per la qualificazione

Ultima partita dell’anno in casa e ultimo match del 2024 in Cev Champions League: l’Allianz Milano, oggi alle 19.30, proverà a chiudere, temporaneamente, il capitolo Europeo con una vittoria da tre punti. All’Allianz Cloud arrivano gli austriaci dell’Innsbruck, battuti a casa loro e guidati dal tecnico italiano Lorenzo Tubertini. Dopo la partita, giocata a Busto e persa al tie – break contro i polacchi dello Zawierce, i lombardi tenteranno di consolidare la seconda posizione nella Pool C, tenendo alta la pressione sulla prima. Sono proprio i polacchi leader del girone con 8 punti, due di vantaggio su Milano. "Questo fine 2024 – spiega lo schiacciatore francese Louati (nella foto) - presenta una serie di belle partite da giocare. Scontri che sono tutti importanti. Oggi ci giochiamo di fatto la qualificazione in Champions. Si tratta di un momento in cui andiamo in campo ogni tre giorni. Dovremo quindi avere la testa giusta, tanta concentrazione e lucidità per vincere tutto quello che possiamo". Non è, infatti, il momento di riposare: dopo la Champions la formazione di Roberto Piazza scenderà in campo il 22 contro la Lube, il 26 contro Trento per seconda e terza giornata di ritorno. Infine, il 29 dicembre sono in programma i quarti di Coppa Italia sempre contro Civitanova.

Giuliana Lorenzo