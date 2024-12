CEV Champions League. Ruggito all’Opiquad . Monza blinda la vetta. Poker col Fenerbahce

Bella reazione della Mint Vero Volley Monza che dopo l’inopinata sconfitta con Grottazzolina in Superlega è ritornata alla vittoria in Champions League con un bel 3-1 tra le mura amiche dell’Opiquad Arena contro il Fenerbahçe Medicana Istanbul. I ragazzi allenati da coach Eccheli, strigliati a dovere, hanno bissato il successo di un mese fa in Turchia, ipotecando di fatto la qualificazione diretta ai quarti di finale: quarta vittoria in altrettante gare. Il primo set è stato in equilibrio fino al primo +2, frutto di un punto decisivo del libero Marco Gaggini. Sulle ali dell’entusiasmo e grazie ad un attacco finalmente solido e continuo (per quanto riguarda, in particolare, Arthur Szwarc) Monza ha raddoppiato dando l’idea di poter pure centrare il primo 3-0 casalingo della stagione ma gli ospiti hanno reagito rimandando ogni verdetto al quarto parziale, dove però si sono dovuti arrendere a Ivan Zaytsev (nella foto) e compagni. La Mint Vero Volley Monza sarà attesa sabato dalla ben più difficile partita con la Gas Sales Bluenergy Piacenza al PalaBanca in cui sarebbe fondamentale portare a casa punti per ritornare a sognare i playoff ora lontani otto lunghezze. MINT VERO MONZA-FENERBAHCE MEDICANA ISTANBUL 3-1 (25-23, 25-21, 23-25, 25-20) A.G.