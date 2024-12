Mondiale per Club. Esordio con vittoria per la Vero Volley. Oggi sfida al Tianjin

Si è aperto nel migliore dei modi il cammino della Numia Vero Volley Milano al Mondiale per club in corso di svolgimento a Hangzhou. Le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini hanno spazzato via in poco più di un’ora le brasiliane del Gerdau Minas, piazzando subito una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Paola Egonu è stata la top scorer con 18 punti ma decisivo è stato il rientro in cabina di regia dopo un mese di stop della capitana Alessia Orro (nella foto): "Sono molto contenta: finalmente sono rientrata in campo e all’inizio ero anche un po’ emozionata. Ricominciare a toccare la palla subito in una competizione così difficile dopo tanto tempo non è stato semplice, però, ho pensato soltanto a mettere nelle migliori condizioni per giocare le mie compagne e abbiamo fatto veramente una bella prova". Questa settimana non ci sarà un attimo di riposo: la prossima sfida sarà contro il Tianjin Bohai Bank, club cinese padrone di casa alla sua quarta partecipazione alla competizione: il match è in calendario oggi alle ore 12.30 (orario italiano). Un altro successo varrebbe la quasi matematica certezza del primato e quindi la possibilità di evitare una semifinale con la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

GERDAU MINAS-NUMIA VERO MILANO 0-3 (17-25, 22-25, 25-27) Andrea Gussoni