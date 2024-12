Champions League. Monza, sfida chiave. Arriva il Fenerbahçe

Arriva in un momento delicatissimo della stagione la quarta giornata della fase a gironi di Champions League per la Mint Vero Volley Monza. La squadra brianzola è reduce dalla disastrosa sconfitta casalinga con il fanalino di coda Grottazolina (quarta di fila in SuperLega) nell’anticipo della prima giornata di ritorno in campionato, che ha messo a rischio addirittura la salvezza dei vice-campioni d’Italia. In attesa della difficilissima trasferta di Piacenza, i ragazzi del Consorzio ospiteranno stasera alle 20 il Fenerbahçe Medicana Istanbul. Un altro successo, dopo quello ottenuto in Turchia per 3-0, varrebbe un gran bel passo avanti verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e sarebbe anche una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo.

In seguito al riacutizzarsi del problema alla spalla, non sarà a disposizione l’opposto Ibrahim Lawani, rientrato nei giorni scorsi in Francia per un periodo di riabilitazione. Arthur Szwarc, tra i peggiori venerdì scorso con un primo set da 0/5 e un bilancio finale di appena 4 punti, sarà confermato titolare, con lo schiacciatore Erik Rohrs pronto a subentrare come già successo contro i marchigiani.

"Quella di stasera è una sfida cruciale per la nostra classifica di Champions, che arriva in un momento estremamente delicato e richiede di essere affrontata con determinazione ed entusiasmo", ha sottolineato alla vigilia coach Massimo Eccheli. Gli ha fatto eco il libero Marco Gaggini: "La partita sarà impegnativa: il Fenerbahçe arriverà a Monza determinato a riscattarsi dopo l’andata e a conquistare punti preziosi per assicurarsi il passaggio del turno. In Turchia siamo stati bravi a contenerli, giocando commettendo pochi errori. Dovremo replicare lo stesso approccio anche in questa sfida". Andrea Gussoni