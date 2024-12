Banca Macerata Fisiomed cerca conferme a Ravenna nel volley maschile A2

Domenica la Banca Macerata Fisiomed va a Ravenna a caccia di conferme dopo avere battuto nel turno precedente Tinet Prata di Pordenone, capolista dell’A2 di volley maschile. "Ci attende – anticipa lo schiacciatore Giuseppe Ottaviani, al primo anno nella formazione maceratese – una squadra temibile, ben costruita e che si trova a 2 punti dalla vetta. Inoltre giocheremo in un palas che non offre punti di riferimento".

La squadra maceratese ha due volti: in casa è capace di battere o dare filo da torcere a formazioni d’alta classifica, in trasferta stenta tanto da avere raccolto un solo punto. "I numeri parlano di un problema trasferta, ma – dice Ottaviani – sono da analizzare con attenzione queste partite. Innanzitutto la squadra nelle ultime gare sta giocando molto meglio però ci siamo trovati di fronte a realtà forti e abbiamo fatto fatica così come gli altri la fanno a casa nostra. Non credo che ci sia un mal di trasferta".

Il giocatore sottolinea un altro aspetto. "Il calendario nell’ultima parte ci mette di fronte a squadre di vertice, mentre nella prima parte, quando avevamo di fronte formazioni più abbordabili, ci siamo presentati senza l’opposto (dal 24 ottobre è stato ingaggiato Klapwijk), un ruolo capace di fare vincere o perdere le gare".

Adesso si pensa solo al match di domenica alle 19 a Ravenna. "Dobbiamo fare una prestazione molto buona contro un avversario forte e che gioca bene, dovremo spingere nella fase break point. La battuta sarà poi determinante perché dobbiamo metterli in difficoltà, a cominciare dal servizio".

Domenica terminerà il girone di andata, alle 18 del giorno di Santo Stefano ci sarà la prima di ritorno con Macerata che farà visita a Pineto. "A oggi, quando manca ancora una partita, non è positivo il bilancio del girone di andata. La posizione in classifica (la squadra è 11ª) non è quella che ci si aspettava, però sono stati lanciati segnali di un buon gioco ed ecco perché siamo tutti super fiduciosi per un girone di ritorno migliore di quello dell’andata".