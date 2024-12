Sir Sicoma Monini Perugia domina Saint Nazaire: quarta vittoria in Champions League

SIR

(25-21, 25-23, 25-23)

: Ben Tara 13, Loser 12, Ishikawa 10, Semeniuk 8, Solé 8, Giannelli 2, Colaci (L1), Herrera. N.E. – Plotnytskyi, Russo, Cianciotta, Candellaro, Zoppellari, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

SAINT NAZAIRE: Léon 15, Ewert 13, Spencer 8, Martins 3, Van Der Ent 2, Ivanov, Deveze (L), Hallé 3, Valefuaniu. N.E. – Burel, Canham, Varier, Taramini. All. Fulvio Bertini.

Arbitri: Paul Catalin Szabo-Alexi (ROU) e Benedikt Geukes Fuentes (GER).

SICOMA (b.s. 17, v. 3, muri 8, errori 6). ATLANTIQUE (b.s. 18, v. 1, muri 3, errori 4).

Quarta vittoria nella fase a gironi della champions league per la Sir Sicoma Monini Perugia che porta a diciotto il numero di affermazioni consecutive stagionali. Bastano tre set per regolare una Saint Nazaire Vb Atlantique giunta all’appuntamento con la voglia di giocarsi il tutto per tutto. La squadra bianconera guadagna altri tre punti mettendo al sicuro da attacchi nemici la prima posizione del girone ma, soprattutto, incamera un altro risultato netto che la pone tra le migliori delle prime in classifica. Tra le venti formazioni che sono in lizza nella massima competizione continentale per club, quella perugina è la sola che non ha ancora perso nessun set. C’erano quasi tremila spettatori nella gara infrasettimanale, significato evidente di un attaccamento sempre più viscerale della città alla pallavolo. Mvp della serata Wassim Ben Tara. Partenza superba dei padroni di casa che con vanno a segno con disinvoltura (6-3). A scavare l’ulteriore solco è il muro che trova subito efficacia (13-8). Il vantaggio arriva a sei lunghezze grazie a Loser ma poi arriva la reazione di Léon che riduce le distanze (21-18). Fatica inutile perché la chiusura arriva su errore altrui. Alla ripresa le cose sono diverse, gli ospiti riescono a sfruttare qualche buona giocata al servizio e a muro per portarsi a condurre (8-10). Dura poco però, gli umbri non finalizzano più come in precedenza ma recuperano e procedono a braccetto (22-22). Ci pensano una battuta di Hishikawa e un attacco di Semeniuk a rincarare la dose. La terza frazione procede per lungo tempo spalla a spalla (19-19). Nel finale da segnalare una caduta dell’arbitro dal seggiolone per effetto di una botta dovuta ad un atterraggio anomalo del giocatore francese Lèon. Perugia è cinica e non sbaglia.