Sir Perugia Caccia alla vittoria in trasferta

Il primo turno della superlega maschile è stato ricco di emozioni, con maggioranza di vittorie favorite dal fattore campo. La seconda giornata di campionato torna oggi con diretta su Dazn (ore 17) per la partita dei campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia che nella prima di due trasferte consecutive andranno a fare visita ad una squadra ancora al palo. Ancora una avversaria veneta, si accendono i riflettori alla Kioene Arena per la sfida alla Sonepar Padova, fermata a Civitanova Marche nonostante una buona prova. Atteso un pubblico numeroso sugli spalti che torna a gustarsi dal vivo le gesta degli atleti della massima categoria. I padroni di casa allenati dal tecnico Jacopo Cuttini ci provano contro un’altra big e lo fanno con i riferimenti delle mura amiche. Tra i patavini il vigilato speciale è lo schiacciatore croato Marko Sedlacek che risulta il punto di forza in attacco, nonché l’opposto serbo Veljko Masulovic che si è fatto notare in fase offensiva. La formazione di coach Angelo Lorenzetti prova a dare continuità al suo lavoro consolidando la crescita d’intesa tra i nuovi elementi. Tra i bianconeri sono a caccia di record il centrale siciliano Roberto Russo che ha nel mirino i 1’000 punti nella stagione regolare, mentre in carriera lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa è a quindici attacchi vincenti dal traguardo dei 2400.

Così il presidente Gino Sirci dopo la prima di campionato: "Dopo una coppa vinta una settimana fa, siamo subito riusciti a resettare e vincere l’esordio in campionato. E questa cosa mi piace molto perché è un miglioramento rispetto all’anno scorso. Mi sono piaciuti tutti i nostri giocatori, mi è piaciuto l’atteggiamento che hanno avuto. La gente ha apprezzato Yuki Ishikawa, ho visto diversi supporters giapponesi. È importante questa presenza, ci piace, comprano le magliette, ci danno grande dimensione di internazionalità. Ben vengano i giapponesi nel nostro pubblico. Siamo più che mai sulla cresta dell’onda". I precedenti in archivio sono ventisette e parlano di ventitré vittorie perugine, contro le quattro degli avversari. Nutrita la pattuglia di ex nella gara, tra i locali c’è Alessandro Toscani, i due giocatori che tornano da avversari sono il regista Francesco Zoppellari e il martello Yuki Ishikawa, il terzo è l’allenatore Angelo Lorenzetti.

Padova: Falaschi - Masulovic, Crosato – Plak, Sedlacek -Porro, Diez (L).

: Giannelli – Ben Tara, Russo – Loser, Semeniuk – Ishikawa, Colaci (L).

Arbitri: Maurizio Canessa (BA) e Roberto Boris (PV).