Ivano Angeli: "Megabox, una stagione di successi e nuove sfide all'orizzonte"

Ivano Angeli, presidente della Megabox, si aspettava un’annata così?

"Era nei nostri programmi, poi infortuni e inciampi vari ci hanno fatto temere, ma alla fine siamo arrivati dove volevamo. Anzi, arrivate: perché il merito è tutto delle ragazze che si sono compattate attorno al loro coach"

Adesso sorrida davanti a una immagine...

"Beh, se penso alla VitriFrigo arena con 5000 persone e con la squadra che tiene testa a Milano che adesso è in finale scudetto, allora mi emoziono".

Lei ha vissuto gli anni magici della Scavolini, c’è qualcosa di questa squadra che le ricorda quella?

"E’difficile fare paragoni dopo quindici anni, erano altri tempi, la pallavolo è cambiata, l’organizzazione ora è più capillare sotto ogni punto di vista".

Torniamo alla VitriFrigoArena, giocherete ancora lì?

"Non è ipotizzabile: è vero che con Milano avevamo 5000 spettatori, ma ci sono gare in cui ne vengono 1200 e non sarebbe un bello spettacolo. Però tre o quattro gare mi piacerebbe rigiocarle lì"

Insomma si torna a Vallefoglia?

"Partiamo al PalaMegabox di Campanara, ma il nostro obiettivo è tornare a Vallefoglia se ci sono le caratteristiche giuste. Altrimenti si resta dove siamo"

Il pubblico di Pesaro verrà a Vallefoglia?

"Ho i miei dubbi ma possiamo provarci"

Questione rinforzi: in società cosa succederà?

"Stiamo lavorando per avere più sponsor, uno potrebbe essere internazionale"

Per le gare di coppa?

"Esatto, potrebbe essere un’azienda locale o di fuori"

Ma lei resta come sponsor principale?

"Certo"

E la squadra?

"E’ in fase di ultimazione, ci stiamo lavorando, ci sono partenze, come sempre, ma anche arrivi. Stiamo pensando a una squadra giovane, con profili interessanti e qualche atleta di esperienza"

Quante ne avete acquistate già?

"Cinque"

Fuori i nomi

"Non posso proprio, questione di giorni"

Almeno i ruoli...

"Due palleggiatrici di livello, una straniera e una italiana"

E poi?

"Due schiacciatrici con cui abbiamo già definito"

Manca il quinto ruolo

"Abbiamo ingaggiato una centrale, il prossimo anno giocheremo con una centrale in più, ovvero con quattro centrali".

Partenze?

"Per ora una nel ruolo di centrale"

A che posizione puntate?

"Più su del settimo posto, in modo di potere giocare playoff possibili, quanto alla Challenge, non abbiamo esperienza, vediamo dove potere arrivare, ma entrare nelle prime otto questo sì"

Ma non ci sono giovani vostre pronte per il grande salto?

"Per il momento no, ma stiamo lavorando molto sul settore giovanile. Sia la squadra under 18 che under 16 sono in finale regionale e speriamo di vederle alle fasi nazionali"

Davide Eusebi