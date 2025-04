Stefania Recchia rinnova con Bartoccini Mc Restauri Perugia in serie A1 femminile

PERUGIA – Il mercato non si ferma in serie A1 femminile e la Bartoccini Mc Restauri Perugia ha comunicato ieri il prolungamento del rapporto nel ruolo libero con Stefania Recchia che vestire nuovamente la maglia di colore diverso ed afferma: "Sono molto contenta di questa riconferma e della fiducia che la società ha sempre riposto in me. Sono emozionata perché avrò la possibilità di continuare a crescere in un club che mi sta dando tanto. La stagione appena conclusa, coincisa col mio primo anno fuori casa, è stata molto positiva e mi sono sempre sentita accolta sia dalla società che dal bellissimo gruppo che abbiamo creato, raggiungendo così l’obiettivo stagionale. Qui ho trovato delle persone stupende che hanno saputo sempre tirare fuori il meglio di me stessa. Ho sempre sentito il calore dei nostri tifosi e di questa bellissima città, che sta diventando casa. A livello personale spero di continuare a crescere il più possibile e migliorarmi ancora. Già da quest’anno ho percepito di possedere ampi margini di miglioramento, ma ovviamente la strada è molto lunga anche se penso di star andando nella direzione giusta. La prossima stagione, secondo me, sarà piena di soddisfazioni. Cercheremo di creare un gruppo che possa avere una spinta ancora maggiore e faremo tutto il possibile per arrivare a raggiungere i nostri obiettivi". Per la giocatrice nata il 14 luglio 2005 a Castellana Grotte ci sarà dunque la possibilità di mettersi ancora in evidenza in Umbria.

Alberto Aglietti