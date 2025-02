A2 maschile. Macerata a Cantù, in palio punti salvezza

Ecco un’altra gara che mette sul piatto della bilancia punti molto importanti in chiave salvezza: da un lato c’è Cantù che ha 20 punti e dall’altro Banca Macerata Fisiomed che ne ha 19, sotto ci sono Reggio Emilia a quota 16 e infine il fanalino di coda Palmi a 14. Le ultime due retrocedono in A3 e così la sfida di oggi alle 19 a Cantù, settima giornata dell’A2 di volley maschile, rappresenta uno snodo fondamentale della stagione e Banca Macerata Fisiomed deve anche riscattarsi dopo i recenti passi falsi interni con le sconfitte al tie break con Fano, Palmi e Reggio Emilia, ma in mezzo c’è stata la netta vittoria a Siena.

Cantù arriva da tre sconfitte consecutive che hanno fatto passare in secondo piano il periodo precedente fatto di vittorie decisive, tra cui quella ottenuta a Fano. Coach Mattiroli sta guidando una squadra giovane, con tanta voglia di emergere e talentuosa. Giocatori come Tiozzo, Martinelli e Novello cercheranno di ostacolare gli obiettivi di Macerata continuando il cammino verso la salvezza, che, con molte squadre in pochi punti, si fa sempre più agguerrito e interessante.

La squadra maceratese è consapevole del proprio valore, dei suoi punti di forza e dei limiti, ma in questo momento occorre dare ancora un qualcosa in più. Nella gara di andata i maceratesi hanno vinto 3-0, ma adesso è tutta un’altra storia. Ora è il momento di trasformare in concretezza quanto di buono è stato finora fatto, considerando anche il calendario in salita che non proporrà partite agevoli verso fine stagione.

Sebbene non sia stato presente fin dall’inizio, Todor Dimitrov ha comunque contribuito ad analizzare il suo esordio e la sfida imminente. "Mi trovo bene – ha detto – a Macerata, sono in forma e sto gradualmente tornando in campo. Per la partita con Cantù puntiamo a vincere. Ci siamo allenati duramente e abbiamo analizzato a fondo il loro gioco perché vogliamo i tre punti".

Gli arbitri dell’incontro sono Sessolo e Gasparro. La partita sarà visibile sulla piattaforma gratuita Vbtv.