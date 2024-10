A2 maschile. "Macerata, a Fano pagate le assenze e una rosa corta»

"Siamo amareggiati perché a Fano abbiamo giocato bene nonostante i problemi e l’assenza dell’opposto". Italo Vullo (foto), dg del Banca Macerata Fisiomed, tira le somme dopo il ko della 2ª giornata di A2 di volley maschile. "L’approccio – aggiunge – è stato positivo, abbiamo vinto il primo set e stavamo conducendo 15-11 il secondo quando abbiamo commesso qualche sbavatura, l’opposto Ferri è un po’ calato e siamo così scesi nel gioco diventando scontati. Eppure avremmo potuto vincere quel set, invece lo abbiamo perso. Nell’ultimo set ci siamo sciolti. Guardiamo pure cosa è venuto meglio rispetto a sette giorni fa, hanno funzionato bene muro e cambio palla, ora c’è da lavorare e liberare l’infermeria". L’opposto Andric ancora non è pronto. "E non sarà disponibile ancora per un po’, non avevamo Cavasin il cui rendimento non è performante perché il ragazzo non riesce ad allenarsi bene". I maceratesi sono stati battuti anche all’esordio e il rischio è che le due sconfitte possano pesare a livello psicologico. "C’è fiducia nella squadra e i giocatori lo sanno, il problema è che ora l’organico è corto. I ragazzi possono toccare con mano i progressi grazie al lavoro in palestra, hanno avuto un atteggiamento migliore rispetto al match con Pineto. Il calendario non ci aiuta perché sapevamo che non avremmo potuto prendere punti per le condizioni fisiche deficitarie, domenica ospiteremo Catania, poi giocheremo contro Palmi e Siena. dobbiamo partire dalla consapevolezza che siamo in crescita".