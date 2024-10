A2 maschile. "Macerata, a Fano un derby delicato»

"Ci presentiamo al derby senza l’opposto titolare e con la squadra che ha accusato la sconfitta casalinga con Pineto, tuttavia in questi giorni la situazione è migliorata avendo visto le facce giuste dei giocatori che hanno effettuato allenamenti intensi". È la fotografia scattata da Italo Vullo (foto), dg del Banca Macerata Fisiomed. È con questo spirito che Banca Macerata Fisiomed affronterà la partita a Fano nel secondo turno dell’A2 di volley maschile. "Arriviamo all’appuntamento un po’ tesi – spiega – perché è un derby, perché ci rendiamo conto dell’importanza della partita e perché siamo reduci da una sconfitta". Una gara in cui si trovano di fronte squadre battute all’esordio e quindi è comprensibile avvertire tensione alla viglia. "Loro hanno perso a Ravenna contro una formazione con le carte in regola per primeggiare. All’inizio si paga lo scotto dell’esordio, domenica scorsa i ragazzi erano tesi e sentivano la pressione. In questi giorni abbiamo lavorato anche su questo aspetto ricordando che l’obiettivo è fare un buon torneo". La squadra dovrà fare qualcosa di più rispetto a sette giorni fa contro Pineto. "Dobbiamo migliorare il cambio palla mantenendo la stessa qualità nella ricezione perché Fano batterà a tutto braccio". La squadra, che affronta l’A2 da matricola, si è così subito resa conto della nuova categoria. "In questo campionato – ricorda Vullo – si gioca una pallavolo più evoluta, dove gli errori devono essere ridotti al minimo. Faccio un esempio, in attacco abbiamo commesso 15 errori contro Pineto mentre quelli degli abruzzesi sono stati solo 5. Occorre essere capaci di giocare una pallavolo più fisica e veloce commettendo meno errori. Noi abbiamo i mezzi per riuscirci". Sul match di oggi ecco cosa dice Simone Gabbanelli, libero del Banca Macerata Fisiomed. "Mi aspetto un ambiente caldo e un palazzetto sempre gremito. Sarà una partita viva, come tutte le partite che affronteremo in questa serie".