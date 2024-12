A2 maschile. Macerata a Ravenna in cerca di conferme

Continuità è quanto va cercando la Banca Macerata Fisiomed alle 19 di oggi a Ravenna, ultima giornata di andata dell’A2 di volley maschile. La squadra di coach Maurizio Castellano è reduce dalla strepitosa prestazione di sette giorni fa quando ha battuto la capolista Prata e oggi cerca di concedere il bis a casa della seconda della classe. "Noi – anticipa Sebastiano Marsili, palleggiatore della formazione maceratese – dovremo cercare di imporre il nostro gioco sin dalle fasi iniziali, tenendo soprattutto alto il livello della battuta e cercare di limitare l’opposto". Finora la Banca Macerata Fisiomed ha raccolto solo un punto in trasferta e c’è da aumentare il rendimento per migliorare l’undicesima posizione di classifica. "Fino a questo momento – spiega Marsili – il problema è stato esprimere il nostro gioco pure lontano dal Banca Macerata Forum, è un aspetto su cui stiamo lavorando". Oggi la squadra dovrà superarsi così come ha fatto sette giorni fa quando ha fatto il pieno contro la prima della classe e i romagnoli sottolineano le insidie del match. "Macerata – ecco cosa ha detto Saverio Di Lascio, vice coach della Consar – è una formazione molto ben attrezzata e composta, dispone di un palleggiatore che ha un cambio palla molto fluido e un opposto (Klapwijk) che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Nelle ultime partite i marchigiani sono cresciuti nella espressione di bel gioco: lo dimostra la vittoria di domenica scorsa contro Prata ma anche il tie-break a cui ha costretto Brescia. Sicuramente hanno i mezzi per metterci in difficoltà, quindi dovremo disputare una gara molto attenta e cercare di applicare in campo il nostro gioco". La squadra ravennate si presenta con un organico di assoluto valore composto, tra gli altri, dal libero Riccardo Goi, dagli schiacciatori Tommaso Guzzo e Alessio Tallone. Per Banca Macerata Fisiomed si profila una gara complicata ma nella squadra è forte il desiderio di potere fare un bel regalo di Natale a società e tifosi, oltre che a se stessi. La gara, visibile online sulla piattaforma Vbtv, sarà arbitrata da Jacobacci e Pernpruner.