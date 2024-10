A2 maschile. Macerata al debutto, nel mirino c’è Pineto

"Sarà un esordio complicato: Pineto è una formazione ben allestita e ha sempre proposto un ottimo livello di gioco". Giuseppe Ottaviani (foto), schiacciatore della Banca Macerata Fisiomed, parla del match di oggi alle 18 nella prima giornata del campionato di A2 di volley maschile. Nel palas maceratese si affrontano due realtà che si conoscono molto bene essendosi confrontate in estate in alcuni test, l’ultimo sette giorni fa nel memorial Furiassi-Valenti. "Ogni volta – aggiunge lo schiacciatore – abbiamo giocato alla pari, anche se mai con la stessa formazione. L’emozione potrebbe recitare un ruolo rilevante e chi non la avvertirà potrebbe spuntarla". L’importante sarà anche partire con il piede. "Dovremo essere spensierati – è la ricetta di Ottaviani – e mettere in pratica quanto provato nel precampionato, essere più costanti nelle cose fatte nascondendo anche un po’ i difetti. Le emozioni dovranno essere cavalcate per cercare di portare il risultato dalla nostra parte. Il livello, negli anni in cui ho giocato in A2, si è sempre alzato, ci sono squadre molto importanti e quindi sarà fondamentale essere pazienti e costanti noi e anche tutto l’ambiente".

La formazione abruzzese è molto determinata come ben dicono le parole pronunciate dal centrale Pietro Zamagni. "È stato positivo – ha detto – il nostro pre campionato avendo lavorato bene, con dedizione e concentrazione, cercando di mettere in pratica quanto fatto in allenamento durante le amichevoli e i risultati si sono visti. Siamo carichi, non vediamo l’ora di scendere in campo. Mi attendo una gara in cui si evidenzierà un po’ di emozione, perché la prima giornata è sempre così: si gioca con un punteggio reale, ogni punto diventa importante. Non ci nascondiamo: è la prima di campionato, ma per noi è già una gara importante e nella quale dobbiamo giocare per portare a casa dei punti".