A2 maschile. "Macerata, farà di tutto per concedere il bis»

"I giocatori sanno cosa c’è da fare e non c’è bisogno di dirglielo". Gianluca Tittarelli, presidente del Banca Macerata Fisiomed, pensa alla partita di oggi alle 19 a casa della leader Prata di Pordenone dove l’obiettivo è muovere la classifica per avvicinarsi alla permanenza nell’A2 di A2 di volley maschile. "C’è stata la cena con gli sponsor – ricorda il presidente – e tutti hanno incoraggiato i giocatori per le ultime due gare".

È una lotta a due: da un lato c’è Macerata, terzultima, con 3 punti di vantaggio su Reggio Emilia. Ma ora si pensa alla gara contro il Prata di Pordenone mentre Reggio Emilia, penultima, affronterà in trasferta il fanalino di coda Palmi, già retrocesso. "Siamo consapevoli – aggiunge il presidente – di andare in casa di una squadra che è una macchina da guerra, però nello sport non si sa mai e oltretutto all’andata li abbiamo battuti. Credo che loro abbiano più da perdere e giocheremo a viso aperto sapendo che c’è un’altra gara a disposizione". Ma non si può non tenere conto del risultato degli emiliani che giocheranno tre ore prima dei maceratesi. "Il calendario di Reggio è migliore del nostro, ma per entrambi ci sarà una grossa pressione. In 15 giorni ci giocheremo tutto".

Italo Vullo, dg della Banca Macerata Fisiomed, carica la squadra. "Prata – dice – ha un gioco che si adatta un po’ al nostro, ci potrebbe valorizzare. All’andata l’abbiamo dimostrato giocando molto bene, murando e facendo quanto era necessario: possiamo rifarlo. Se dovessimo vincere sarebbe "grasso che cola", altrimenti non dovremo fare drammi. Stiamo giocando una buona pallavolo, sappiamo di poter muovere la classifica contro tutti. Il pallone peserà molto per noi, ma anche Reggio Emilia non sarà serena: è ancora tutto aperto".