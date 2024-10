A2 maschile. "Macerata, fatale il calo fisico nel finale di gara»

"Basta calare un po’ per rischiare di perdere con chiunque, del resto questa è l’A2 di volley". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, parla della sconfitta a Palmi avvenuta al tie break. "Sembrava – aggiunge - che potessimo conquistare 3 punti, invece siamo tornati a casa con uno. Abbiamo giocato tre ottimi set, poi a metà del quarto abbiamo iniziato a fare qualche scelta sbagliata in fase break, l’opposto è calato nel rendimento accusando la stanchezza e progressivamente ci siamo innervositi. Nel quinto set siamo usciti di gara con i locali che hanno battuto molto bene, da Mariani abbiamo preso una serie di battute che praticamente ci hanno impedito di giocare il tie break". Ora l’obiettivo è far sì che l’opposto Niels Klapwijk, tesserato poche settimane fa, sia sorretto da una sufficiente condizione fino alla fine. "Ha fatto molto bene nei primi tre set, poi è calato. Lui è arrivato con una buona base di allenamento, aveva lavorato con una squadra di serie B in cui i ritmi sono differenti dai nostri. Penso che in 2-3 settimane possa essere in buone condizioni per una gara di due ore". Giovedì alle 23.30 le squadre saranno in campo per il turno infrasettimanale: la Banca Macerata Fisiomed riceverà alle 20-30 Siena. "Ora resettiamo tutto per la gara con Siena. A me va bene che ci sia un avversario di alta qualità perché ci toglie di dosso un po’ di pressione, il discorso sarebbe stato differente con un avversario del nostro livello perché sarebbe stata una gara da vincere a tutti i costi".